An der Katholisch-Theologischen Fakultät Tübingen gibt es offenbar Fälle von emotionalem Missbrauch und sexuellen Grenzverletzungen. Mehrere Betroffene hätten sich durch eine Person unter Druck gesetzt gefühlt, teilte die Universität mit.

In den ersten Wochen des Wintersemesters 2020/21 hätten sich mehrere Betroffene an eine Vertrauensperson der Katholisch-Theologischen Fakultät gewandt, heißt es in einer Mitteilung auf der Internetseite der Universität. Die Betroffenen sehen sich rückblickend durch eine Person manipuliert. Dabei sei jeweils die Nähe ausgenutzt worden, mit der Angehörige der Universität in universitären Kontexten zusammen studieren und arbeiten. Die Betroffenen fühlten sich unter Druck gesetzt. Die Person habe suggeriert, sie in ihrem beruflichen und wissenschaftlichen Fortkommen behindern zu können. Die Vorfälle erstreckten sich über mehrere Jahre.

"Uns stellt sich die Frage, ob in diesem Fall die Studien- und Arbeitsbedingungen an einer Universität missbraucht wurden, ob Mitglieder der Fakultät in ihrem Studium und in ihrem wissenschaftlichen Fortkommen behindert wurden". Professor Matthias Möhring-Hesse, Dekan der Fakultät

Die von den Betroffenen genannte Person sei inzwischen nicht mehr an der Universität Tübingen beschäftigt, eine etwaige arbeits- oder dienstrechtliche Klärung nicht mehr möglich, heißt es weiter. Bisher sei keine strafbare Handlung feststellbar, die Universität stehe aber mit den Ermittlungsbehörden in Verbindung, auch sei die Vertrauensanwältin des Landes Baden-Württemberg mit der Sache befasst.

In Rundschreiben wurde gebeten, sich zu melden

Da zu befürchten war, dass weitere Personen ähnliches erlebt haben, hatten Dekan und Gleichstellungsbeauftragte der Katholisch-Theologischen Fakultät, gemeinsam mit dem Gleichstellungsbüro der Universität, mögliche Betroffene in einem Rundschreiben an Fakultätsangehörige und Ehemalige gebeten, sich zu melden. Aufgrund dieses Rundschreibens haben sich weitere Betroffene gemeldet. Den Berichten der Betroffenen werde Glauben geschenkt, heißt es. Unterstützung sei zugesagt und die Vorgänge würden aufgeklärt.

Hilfsangebote sollen sichtbar gemacht werden

Der Kanzler der Universität Tübingen, Andreas Rothfuß, stellte klar: "An der Universität Tübingen sind missbräuchliche und grenzverletzende Beziehungen jeglicher Art nicht geduldet". Derzeit erarbeite die Universität "Richtlinien zum Umgang mit Diskriminierung, sexueller Belästigung und Gewalt", die über die bereits vorhandenen Hinweise zu "Partnerschaftlichem Verhalten" hinausgingen. Sie sollen Hilfsangebote für Betroffene von Diskriminierung, Mobbing oder sexueller Belästigung sichtbarer machen und Universitätsangehörige für diese Themen sensibilisieren.