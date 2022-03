per Mail teilen

Am Landgericht Tübingen hat ein Prozess wegen 200-fachen sexuellem Missbrauch von Kindern begonnen. Einem 50-Jährigen aus Bodelshausen (Kreis Tübingen) wird vorgeworfen, Jungen im Alter ab neun Jahren mit Computerspielen und Filmen in seine Wohnung gelockt zu haben. Dort soll es dann in rund 200 Fällen zu sexuellen Übergriffen gekommen sein.