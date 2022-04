Stadtmuseum Tübingen lädt zu spielerischem Erkunden von NS-Vergangenheit

Alleine kann man das Spiel nicht spielen, aktiver Meinungsaustausch ist gefordert. Man stöbert auf einem Dachboden Gegenstände auf, die Geschichten erzählen.

Den "Room of Memories", Raum der Erinnerungen, hat das Stadtmuseum nach eigenen Angaben in Zusammenarbeit mit Spielentwicklern und mit Forschenden an der Technischen Hochschule Nürnberg entwickelt. Dabei habe es Erkenntnisse der Spiel- und Motivationsforschung genutzt.

Der "Raum der Erinnerungen" sieht aus wie ein Dachboden, auf dem alles kreuz und quer abgestellt wurde. Tatsächlich steckt aber Dramaturgie und System hinter der Anordung der Dinge. SWR Bertram Schwarz

Das Angebot richtet sich vor allem an junge Leute zwischen 16 und 25 Jahren, aber auch ältere Personen, gemischte Gruppen und Familien können auf einem nachgebauten Dachboden für etwa eine Stunde auf Entdeckungstour gehen.

Was ein Spiegel zu sein scheint, ist ein interaktiver Bildschirm. SWR Bertram Schwarz

Ein "sprechender Spiegel" fordert Besucherinnen und Besucher auf, sich Gegenstände auszusuchen, deren Geschichte sie interessiert. Hinter jedem Gegenstand verbirgt sich eine historische Episode aus Tübingen aus der Zeit der Weimarer Republik oeder des Nationalsozialismus.

Historische Gegenstände führen zu Geschichten

Wer beispielsweise einen alten grauen Verbandskasten in die Hand nimmt, kann die Geschichte eines linken Professor an der sonst nationalistisch orientierten Universität erfahren. Er besuchte 1927 einen Vortrag in Tübingen-Lustnau, der in einer Straßenschlacht endete.

Auch das altmodische Telefon gibt Besucherinnen und Besuchern Hinweise und Anweisungen. SWR Bertram Schwarz

Die Gegenstände aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind Originale. Es bleibt nicht dabei, dass man ihre Geschichte erfährt. Es geht auch darum, sie zu diskutieren und sich zu fragen, wie man selbst sich in welcher Situation verhalten hätte.

Der Raum der Erinnerung im Stadtmuseum Tübingen ist ein neuer Teil der Dauerausstellung. Man kann ihn ohne Voranmeldung besuchen. Wer will, kann sich aber auch vorher ein Zeitfenster reservieren.

Gleichzeitige Ausstellung deutsch-amerikanischer Künstlerin

Bis in den Sommer begleiten Bildern der deutsch-amerikanischen Künstlerin Regina Baumhauer die Ausstellung. Sie setzt sich mit dem Schicksal junger Widerstandskämpfer auseinander, mit der jüdischen Gemeinde Buttenhausen, mit Flucht, aber auch mit Aufbruch und Freiheit.