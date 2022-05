In Tuttlingen hat ein Unbekannter am Wochenende eine Seniorin durch einen Ball-Trick bestohlen, so die Polizei. Er habe vorgegeben, sein Kind habe den Ball versehentlich auf ihren Balkon gekickt. Bei der Suche in der Wohnung entwendete er ihren Geldbeutel. Die Polizei warnt: Die Masche mit dem Ball häufe sich in letzter Zeit.