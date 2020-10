Seniorin stirbt bei Feuer in Waldachtal

Eine 76-jährige Frau ist am Sonntag bei einem Feuer in Waldachtal im Kreis Freudenstadt in ihrem Pflegebett gestorben. Ihr Sohn wollte ihr helfen und erlitt eine Rauchgasvergiftung.