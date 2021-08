per Mail teilen

Ein 70-Jähriger ist am Montag in Haigerloch (Zollernalbkreis) bei einem Unfall mit seinem Traktor schwer verletzt worden. Beim Absteigen rutschte er laut Polizei aus und geriet mit dem Bein unter das Hinterrad des Fahrzeugs, das zugleich die Straße abwärtsrollte. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.