Ein 84-jähriger Mann ist am Freitag bei einem Arbeitsunfall in Reutlingen-Sondelfingen schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte der Mann in seiner Garage mit einem Winkelschleifer gearbeitet. Vermutlich aufgrund von Funkenflug entzündete sich die Kleidung des Mannes, dabei zog er sich so schwere Verbrennungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.