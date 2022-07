Der Senat der Eberhard-Karls-Universität Tübingen will am Donnerstag über eine mögliche Umbenennung der Hochschule entscheiden. Der Name steht immer wieder in der Kritik, da der Universitätsgründer Graf Eberhard als Antisemit gilt und Herzog Karl Eugen ein despotischer Herrscher gewesen sein soll. Die Entscheidung soll auf Grundlage eines historischen Gutachtens getroffen werden.