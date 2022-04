Uni Tübingen startet mit viel Präsenz ins Semester

Die Universität Tübingen startet am Dienstag ins Sommersemester. Ein Großteil der Uni-Veranstaltungen soll wieder in Präsenz stattfinden. Trotzdem wird es Online-Vorlesungen geben - vor allem solche, die von mehreren hundert Studierenden besucht werden. Das habe auch den Vorteil, dass Studierende die Vorlesungen später oder ein zweites Mal anhören könnten, so die Uni Tübingen. Seminare und Übungen mit viel Austausch hingegen würden überwiegend vor Ort abgehalten. Die einzige Corona-Beschränkung, die noch auf dem Campus gilt, ist die Maskenpflicht. Da die Uni keinen Impfstatus mehr kontrolliert, appellierte Uni-Rektor Bernd Engler an die Eigeninitiative der Studierenden und Beschäftigten. Er forderte sie in einem Rundbrief auf, die Corona Warn-App zu installieren und zu nutzen.