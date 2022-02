Erstes Online-Treffen der Tübinger Selbsthilfegruppe Eierstockkrebs

Natalie Uelska aus Reutlingen ist dem Tod von der Schippe gesprungen. Die Diagnose: Eierstockkrebs. Heute ist sie die Chefin einer landesweiten Selbsthilfegruppe. Auch in Tübingen will sie Frauen Mut machen.

Die 41-Jährige will sich von ihrem Krebs nicht unterkriegen lassen, obwohl bange Monate hinter ihr liegen. Mit Müdigkeit und Bauchschmerzen fing es bei Natalie Uelska an. Sie und die Ärzte dachten, es liege am Stress der alleinerziehenden und berufstätigen Mutter. Doch dann war da plötzlich ein großer Tumor im Bauch.

"Das war für mich natürlich zuerst sehr schwer. Wie Krebs, woher Krebs, warum Krebs? Ich war doch bei allen Ärzten, war doch alles super in Ordnung.

Tatsächlich waren die Blutwerte in Ordnung und beim Ultraschall war nichts zu sehen. Eierstockkrebs wird oft erst spät erkannt und macht Betroffene gerade deshalb ratlos. Das sei mehr als nur ein Schock, so Uelska, man wisse nicht wohin, mit wem reden, an wen sich wenden. Sie habe niemanden mit dieser Erkrankung gekannt. Das sei schrecklich gewesen. Sie habe sich allein gelassen gefühlt und dachte, niemand könne ihr helfen.

Hilfe im Internet

Doch Uelska hat Glück: Bekannte erzählen ihr von einer neuen Therapie. Im Netz stößt sie auf einen Verein, der über das Internet Gespräche anbietet. Das war laut Uelska eine große Hilfe. Endlich habe sie gesehen, dass sie nicht alleine sei mit dieser Krankheit. Tatsächlich trifft Eierstockkrebs oft Frauen über 60 Jahren. Bei rund einem Viertel davon ist der Krebs erblich bedingt.

Kontakt über Verein "Eierstockkrebs Deutschland"

Natalie Uelska wurde von anderen Frauen in Selbsthilfegruppen in der schweren Zeit getragen und unterstützt. Jetzt will sie anderen helfen. Sie lädt zu monatlichen Gesprächsgruppen übers Internet ein, macht Mut in einer deutschlandweiten WhatsApp-Gruppe, berichtet über Erfahrungen mit einer neuen Therapie an der Tübinger Frauenklinik. Wer sich mit ihr austauschen will, findet Kontakt über den Verein "Eierstockkrebs Deutschland". Das erstes Treffen der Tübinger Gruppe am Donnerstag wäre eigentlich an der Tübinger Frauenklinik gewesen. Doch wegen Corona ist es virtuell. Es steht somit allen Betroffenen in Baden-Württemberg offen. Interessierte müssen sich anmelden. Die Kontaktdaten stehen auf der Homepage des Vereins.