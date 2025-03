In Trossingen gab es einen großen Polizeieinsatz. Ein Mann soll seine Partnerin bedroht und geschlagen haben. Sie wurde freigelassen. Eine Spezialeinheit konnte den Mann festnehmen.

Ab Sonntagmittag waren zahlreiche Kräfte von Polizei und Rettungsdienst in Trossingen (Kreis Tuttlingen) im Einsatz. In der Innenstadt hatte ein 64-jähriger Mann im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses eine 43-jährige Frau - seine Partnerin - bedroht, geschlagen und in der Wohnung festgehalten.

SEK holt Mann aus der Trossinger Wohnung

Gegen 15 Uhr wurde die Polizei von einer Zeugin gerufen. Eine Frau werde möglicherweise in einer Wohnung in der Straße "Marktplatz" bedroht. Daraufhin nahmen die Beamten Kontakt zu dem Mann auf und verhandelten mit ihm, so die Polizei. Er ließ die leicht verletzte Frau aus der Wohnung. Mehrere Stunden später - gegen 19:15 Uhr - drang eine Spezialeinheit der Polizei in die Wohnung ein. Der 64-Jährige ergab sich widerstandslos. Er war mit einem Küchenmesser bewaffnet.

Der Einsatz hat in Trossingen für Aufsehen gesorgt. Viele Schaulustige sind stehen geblieben und haben versucht einen Blick auf das Geschehen zu erhaschen.

Laut Polizeimitteilung war der Mann stark betrunken. Er ist polizeibekannt. Der Mann und die 43-jährige Frau sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft Rottweil ein Paar. Ob der Mann die Frau mit dem Messer verletzt hat und wie schwer ihre Verletzungen sind, wird ermittelt.