Zwei Segelflieger bei Landung verletzt

Zwei Segelflieger haben sich am Sonntag bei der Landung auf dem Flugplatz Fluorn-Winzeln (Kreis Rottweil) teils schwer verletzt. Laut Polizei war ein Lehrer mit seinem Flugschüler in einem historischen Segelflugzeug vom Sportflugplatz aus gestartet. Aufgrund einer Windböe mussten sie den Flug kurz nach dem Start wieder abbrechen. Bei der Landung setzte das Segelflugzeug zu hart auf. Dabei wurde der Fluglehrer so schwer am Rücken verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden musste. Sein Schüler kam mit leichten Verletzungen davon.