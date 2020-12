Einfach nur Da-Sein - das ist das Credo der Klinik-Seelsorger der Medizinischen Klinik in Tübingen. In der Corona-Pandemie sind sie oft die einzigen, die Kontakt zu den Patienten haben. Denn nicht alle Angehörige dürfen ans Krankenbett.

Martin Günter von der katholischen Kirche ist seit fast elf Jahren an der Uniklinik Tübingen. Viele Patienten hat er schon kommen und gehen sehen, auch sterben sehen. Wenn er zu Patienten für ein Gespräch oder auch Gebet ins Zimmer kommt, versucht er behutsam vorzugehen. Manche Patienten erschrecken, wenn "der Seelsorger" kommt, erzählt Günter.

"Sie denken dann, oh der bringt mir jetzt eine schlechte Nachricht.Oder sie fragen sich: warum schickt man mir den jetzt?" Der katholische Seelsorger Martin Günter von der Medizinischen Klinik in Tübingen

Das Da-Sein der Seelsorger hat in Zeiten von Corona einen neuen Stellenwert bekommen: für Patienten, ihre Familien, Ärzte und Pfleger. Denn die Angehörigen dürfen ihre Liebsten nicht besuchen, können sich selbst kein Bild davon machen, wie es ihm oder ihr gerade geht. Da werden die Seelsorger auch mal zu Brief-Boten.

Religiöse Waschungen in Corona-Zeiten

Für muslimische Familien, die Hazem Elgafari begleitet, kommt noch etwas hinzu: Wenn ein Muslim stirbt, gehört es zur islamischen Glaubenspraxis, die Verstorbenen rituell zu waschen – nach einem bestimmten Ablauf. Weil aber nicht ausgeschlossen ist, dass man sich auch bei einem Toten mit Corona anstecken kann, musste der muslimische Seelsorger nach einer Lösung suchen. Sein Theologiestudium hat ihm dabei geholfen. Das Ergebnis: Eine Waschung von Toten, die mit Corona infiziert sind, ist keine religiöse Pflicht, sagt Elgafari.

Im Frühjahr, als Corona noch Neuland war für alle, sind die Seelsorger nicht rein ins Zimmer zu den Corona-Patienten, erzählt Martin Günter. Da musste Seelsorge übers Handy oder Tablet gehen. Mittlerweile hat sich das Seelsorger-Team neu aufgestellt.

Corona bringt auch Seelsorger an ihre Grenzen

Zum Schutz auch der anderen Patienten ist seit drei Wochen Martin Günter für die Covid-19-Patienten da. Als sich seine Tochter mit Corona infiziert hatte und er sich vorstellte, sie müsste allein auf Isolier- oder Intensivstation liegen, war das für ihn kaum auszuhalten. Corona bringt auch die Seelsorger an ihre Grenzen. Ihre Ehefrauen haben ihr OK für ihre Arbeit in der Klinik gegeben. Sie tun, was sie können und sehen die Klinik als wichtiges Lernfeld für ihr eigenes Leben.