Das Tübinger Aktionsbündnis "Seebrücke" fordert, Deutschland solle mehr Flüchtlinge aufnehmen. Bei einer Protestveranstaltung am Samstag auf dem Tübinger Marktplatz stellten die Veranstalter bei Regen Zelte auf - als Symbol für die Lager, in denen viele Flüchtlinge in menschenunwürdigen Verhältnissen leben müssten. Die Flüchtlingslager etwa auf den griechischen Inseln müssen nach Ansicht der "Seebrücke" sofort evakuiert werden. Es gebe in Deutschland Städte, die bereit seien, Flüchtlinge aufzunehmen - etwa Rottenburg. Die Protestaktion war Teil eines landesweiten Aktionstags unter dem Motto "Baden-Württemberg - ein sicherer Hafen zum Kommen und Bleiben".