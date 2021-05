Die Hilfsorganisation "Seebrücke" und das Asylpfarramt Reutlingen laden am Samstag Nachmittag um 16 Uhr zu einer Kundgebung vor der Reutlinger Stadthalle ein. Am Aktionstag "Aufnehmen statt Reden“ soll die neue Landesregierung aufgefordert werden, ihr im Koalitionsvertrag festgeschriebenes Aufnahmeprogramm für Geflüchtete zügig umzusetzen. Laut den Veranstaltern sind im April 130 Menschen auf dem Mittelmeer umgekommen. An sie soll bei der Kundgebung erinnert werden, und damit an alle, die bei dem Versuch, einen Sicheren Hafen zu finden, ihr Leben ließen. Reutlingen hat sich - so wie 246 andere Städte in Deutschland - zu einem Sicheren Hafen erklärt und damit die zusätzliche Aufnahme von Flüchtlingen zugesagt.