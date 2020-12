per Mail teilen

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagmittag im Kreis Freudenstadt tödlich verunglückt. Laut Polizei stürzte er auf der B462 zwischen Baiersbronn und Klosterreichenbach in einer Kurve und rutschte in den Gegenverkehr. Wegen des Unfalls war die Bundesstraße zwei Stunden lang gesperrt.