Sechs tote Schafe: Schäfer vermutet Wolfsriss

Ein Schafhalter in Seewald-Göttelfingen (Kreis Freudenstadt) hat am Sonntag sechs seiner insgesamt 18 Schafe tot in einer eingezäunten Christbaumkultur gefunden. Drei weitere waren verletzt. Er vermutet, dass ein Wolf die Tiere gerissen hat. Der Schafhalter informierte den Wildtierbeauftragten des Kreises. Dieser entnahm den toten Tieren Proben. Sie sollen gentechnisch untersucht werden - ebenso wie am Zaun gefundene Haare. In spätestens acht Wochen wird das Ergebnis erwartet. Auch für den Freudenstädter Wildtierbeauftragen sprechen die äußeren Umstände für einen Wolfriss. Wildtierkameraaufnahmen würden belegen, dass in der Gegend um Seewald ein Wolf lebt.