Ab Mittwoch streikt die Lokführergewerkschaft GDL im aktuellen Tarifkonflikt zum vierten Mal. Bis Montag kommt es zu massiven Einschränkungen im Bahnverkehr - auch in der Region.

Die GDL hat erneut zum Streik aufgerufen: In den nächsten sechs Tagen müssen Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer mit Zugausfällen und Einschränkungen rechnen. Das gilt auch für den Regionalverkehr zwischen Tübingen, Horb und Pforzheim, zwischen Tuttlingen, Rottweil, Horb und Stuttgart sowie zwischen Donaueschingen und Villingen.

DB Regio Baden-Württemberg mit Notfahrplan

Grundsätzlich würden nur Züge der Deutschen Bahn bestreikt, sagt Imke Hartwig, Ortsgruppenvorsitzende der GDL in Tübingen. Betroffene Verbindungen fielen zum Großteil aus. Zwar versucht DB Regio Baden-Württemberg laut eigenen Angaben einen Notfahrplan aufrecht zu erhalten, dennoch ließen sich massive Beeinträchtigungen nicht vermeiden.

Diese Zugverbindungen sind vom GDL-Streik betroffen IRE6 Stuttgart-Tübingen-Aulendorf/Rottenburg Keine Schnellverbindung zwischen Stuttgart und Sigmaringen. Einzelne Verbindungen zwischen Sigmaringen und Aulendorf. 2-Stunden-Takt des RB74 zwischen Tübingen und Rottenburg. Zwischen Sigmaringen, Tübingen und Stuttgart Züge der SWEG nutzen. RE4 Stuttgart-Horb-Rottweil-Tuttlingen-Singen-Konstanz Keine Notfallfahrplan, Zugausfälle. RE55 Ulm-Ehingen/Aulendorf-Herbertingen-Donaueschingen-Villingen-Triberg Einzelne Zugverbindungen. RB42 Donaueschingen-Villingen-Rottweil Keine Notfallfahrplan, Zugausfälle. RB63 Bad Urach-Herrenberg Kein Notfallfahrplan zwischen Bad Urach und Tübingen, Zugausfälle. 1,5-Stunden-Takt zwischen Tübingen und Herrenberg. RB74 Pforzheim-Horb-Tübingen Einzelne Zugverbindungen. 2-Stunden-Takt zwischen Horb und Tübingen.

Verbindungen privater Bahnunternehmen würden nicht direkt bestreikt, so Hartwig von der GDL in Tübingen weiter. Dennoch könne es auch hier zu Einschränkungen kommen, wenn Infrastruktur wie zum Beispiel Stellwerke betroffen sind. In solchen Fällen könnten auch Züge von Privatunternehmen nicht mehr fahren.

MEX-Verbindungen von Tübingen nach Stuttgart

Laut der Tübinger Ortsgruppenvorsitzenden der GDL betrieb die SWEG bei bisherigen Streiks ihre MEX-Verbindungen von Tübingen in Richtung Stuttgart regulär. Durch bestreikte Stellwerke an der Strecke, war es aber auch hier zu Zugausfällen gekommen. Das könne auch dieses Mal passieren, lasse sich aber nicht genau vorhersagen, erklärt Hartwig. DB Regio rät Reisenden daher, sich regelmäßig online über ihre Verbindung informieren.

GDL: "Scheinangebot" des DB-Konzerns

Der Streik von Mittwoch bis kommenden Montag ist der vierte im aktuellen Tarifkonflikt zwischen der Lokführergewerkschaft und der Deutschen Bahn. Die GDL fordert unter anderem eine Lohnerhöhung von 555 Euro und die Einführung einer 35-Stunden-Woche. Das jüngste Angebot der Bahn lehnte die Gewerkschaft als "Scheinangebot" ab.