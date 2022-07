Schwimmbäder wegen Gas-Stopp vor Schließung?

per Mail teilen

Energiesparen ist angesagt - in allen Bereichen. Die Schwimmbäder in Freudenstadt und Tübingen werden aktuell aber nicht geschlossen, heißt es bei den jeweiligen Stadtwerken auf SWR Nachfrage. Die Lieferverträge für dieses Jahr seien bereits abgeschlossen, sodass mit Energieengpässen vorerst nicht zu rechnen sei. In Freudenstadt denke man aber zumindest über eine Absenkung der Temperatur im Schwimmerbecken um ein Grad nach. Laut der Stadtwerke Reutlingen ist seit Ende Juni das Achalmbad während der Freibadsaison für die Öffentlichkeit geschlossen. Grund dafür sei allerdings auch der Fachkräftemangel. Experten rechnen mit immer deutlicheren Energieengpässen. Laut Bundesnetzagentur wären Schwimmbäder als erstes von einer Schließung betroffen.