Mutmaßlicher Rocker schießt Mann ins Bein

Ein Mann, der laut Polizei einer Rockergruppe angehört, soll am Sonntag in Tuttlingen einen anderen Mann ins Bein geschossen und ihn schwer verletzt haben. Der Tatverdächtige ist auf der Flucht. . Er hatte offenbar mit dem Opfer eine private Auseinandersetzung. Worum es bei dem Streit ging, sei bisher nicht bekannt, so ein Sprecher der Polizei. Offenbar habe der 24-Jährige dabei seinem Kontrahenten von hinten in die Wade geschossen. Anschließend flüchtete er. Die Polizei fahndet nach dem 24-Jährigen und hofft dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.