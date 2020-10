per Mail teilen

Die Fleischkunden im Kreis Tübingen sind seit Bekanntwerden der Missstände im Schlachthof Gärtringen (Kreis Böblingen) verunsichert. Dennoch wollen viele nicht gänzlich auf Fleisch verzichten.

Viele Kunden vertrauten auf eine korrekte Schlachtung im Schlachthof in Gärtringen. Dort sollte Fleisch von Tieren verarbeitet werden, die gut behandelt und möglichst schmerzfrei getötet werden. Zumindest in einigen Fällen war das wohl nicht der Fall. Wegen Tierquälerei wurde der Schlachthof im September von den Behörden geschlossen. Nicht vor Mitte 2021 soll der Betrieb wieder geöffnet werden.

Kunden essen weniger Fleisch

Viele Kunden von Tübinger Metzgereien sind zwar bestürzt, wollen aber trotzdem weiter Fleisch und Wurst essen. Das Vertrauen habe man noch nicht gänzlich verloren, so eine Kundin. Die meisten geben aber an, weniger Fleisch zu essen. Das Fleisch vom Metzger sei aber besser als vom Discounter. Bis auf Weiteres müssen die Metzger in der Region Tübingen und Reutlingen auf andere Schlachthöfe, beispielsweise nach Göppingen oder Ulm ausweichen. Wegen der langen Transportwege finden das aber viele Kunden bedenklich.

"Mit einem Neustart des Schlachthofes soll die Regionalität erhalten bleiben." Kurt Matthes, Projektgruppe Schlachthof

Eine Projektgruppe beschäftigt sich daher mit der Zukunft des Gärtringer Schlachthofes. Ziel ist es, ein Konzept für den Neustart zu erarbeiten. Das sei auch der Wunsch der Verbraucher, so Sprecher Kurt Matthes. Bauliche Mängel sollen beseitigt und das Tierwohl gestärkt werden.