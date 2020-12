per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag zwischen Bitz und Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein 87-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur geraten und dort mit dem Auto eines 52-Jährigen zusammengestoßen. Der 87-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Auch der 52-Jährige kam schwer verletzt in die Klinik.