Frontalzusammenstoß auf B27 bei Schömberg - Beifahrerin stirbt

Auf der B27 hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Mann geriet in den Gegenverkehr, seine Beifahrerin erlag später ihren Verletzungen nach dem Aufprall mit dem entgegenkommenden Auto.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B27 zwischen Schömberg (Zollernalbkreis) und Neukirch ist am Sonntagabend eine Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei war ein 69-Jähriger mit seinem Auto aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Seine 68-jährige Beifahrerin erlitt durch den Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass sie trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle starb.

Der Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen, die beiden 37 und 38 Jahre alten Insassen in dem anderen Fahrzeug wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht.

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen und mehreren Notärzten an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme war die B27 bis Mitternacht voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.