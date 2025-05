Hochbrücke Horb: Drei Arbeiter stürzen aus Gondel in den Tod

Auf der Großbaustelle an der Hochbrücke in Horb ist ein schwerer Arbeitsunfall passiert. Wie die Feuerwehr bestätigt, sind drei Menschen gestorben. Seelsorger sind vor Ort.

Auf einer Großbaustelle an der Neckartalbrücke in Horb (Kreis Freudenstadt) sind am Dienstagmittag drei Menschen bei einem schweren Arbeitsunfall tödlich verunglückt. Das bestätigte die Polizei und die Feuerwehr dem SWR vor Ort. Die Arbeiter seien aus einer Arbeitsgondel in großer Höhe gestürzt. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Gondel, in der sich die drei Bauarbeiter befanden, war an einem Kran befestigt. Laut einem Polizeisprecher habe sich die Gondel vom Kran gelöst. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen, um herauszufinden, wie das passiert ist. Außerdem untersucht ein Gutachter den Unfallhergang. Inzwischen ist das Großaufgebot abgezogen, Seelsorger sind vor Ort.

Oberbürgermeister und Verkehrsminister drücken Beileid aus

Auch Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger (CDU) war da. Er drückte sein tiefstes Beileid aus. Die Baustelle werde auf jeden Fall am Mittwoch und Donnerstag und vermutlich auch am Freitag stillstehen. Es sei gut, dass der Bau für die kommenden Tage gestoppt werde, so der Oberbürgermeister.

Auch Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) erklärte seine tiefe Betroffenheit. Zusammen mit Regierungspräsidentin Sylvia Felder, Landrat Klaus Rückert und Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger erklärte er in einer Pressemitteilung: "Das ist einer der schwersten Arbeitsunfälle, den es je auf einer Straßenbaustelle im Land gegeben hat. Die Tragik des heutigen Ereignisses ist schwer zu fassen." Man sei in Gedanken bei den Angehörigen der Opfer. Am Mittwoch will der Verkehrsminister an der Unglücksstelle der Opfer gedenken.

Brücke ist Teil der Ortsumfahrung

In Horb entsteht momentan eine große Hochbrücke über dem Neckartal. Sie ist Teil der Ortsumfahrung, die seit 2018 gebaut wird. Bisher geht die Bundesstraße 32 durch die Innenstadt von Horb - das soll mit der künftigen Brücke nicht mehr so sein. 2028 soll der Verkehr auf der Brücke freigegeben werden.