per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall auf der B312 in der Nähe von Metzingen im Kreis Reutlingen sind am Sonntag fünf Menschen teils schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 84-jährige Autofahrerin in den Gegenverkehr gefahren. Die B312 war zeitweise voll gesperrt. Es kam zu kilometerlangen Staus.