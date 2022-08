Schwerer Unfall auf B28 bei Römerstein: Ein Toter - mehrere Schwerverletzte

per Mail teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der B28 bei Römerstein ist ein Mann ums Leben gekommen.

Am Montagnachmittag ist es auf der B28 bei Römerstein (Landkreis Reutlingen) zwischen Zainingen und dem Laichinger Ortsteil Feldstetten zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei geriet der Fahrer eines vollelektrischen PKWs aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort streifte das Fahrzeug ein entgegenkommendes Auto, das infolge des Zusammenstoßes auf die Gegenfahrspur geriet und dort mit einem dritten Fahrzeug frontal zusammenprallte. Dessen Motorraum geriet sofort in Brand, wie es weiter hieß. Das erste Auto stieß dann mit einem entgegenkommenden vierten Auto zusammen.

Eine Person starb bei dem Unfall. Insgesamt seien zehn Insassen in den verschiedenen beteiligten Fahrzeugen gesessen. Neun wurden schwer verletzt. Auf dem unfallverursachenden Auto waren Aufkleber angebracht, dass es sich um ein Testfahrzeug zum autonomen Fahren handelt.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa/SDMG | Kaczor

Großaufgebot der Rettungskräfte

Die Verletzten wurden in verschiedene Kliniken eingeliefert. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot von vier Rettungshubschraubern, zehn Rettungswagen, drei Notärzten, sowie einem leitenden Notarzt vor Ort im Einsatz. Die Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen und rund 80 Einsatzkräften zum Löschen des brennenden Fahrzeugs sowie zur Bergung im Einsatz.

Die Strecke wurde für mehrere Stunden voll gesperrt. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 170.000 Euro.