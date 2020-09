per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Mittwoch sind in Bodelshausen (Kreis Tübingen) drei junge Männer schwer verletzt worden. Laut Polizei verlor der Fahrer wohl wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über das Sportcoupé und landete im Graben. Die drei Insassen im Alter von 15, 16 und 18 Jahren konnten das Fahrzeug zwar selbstständig verlassen, wurden aber vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert. Wer das Auto lenkte, konnte noch nicht ermittelt werden.