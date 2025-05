Er soll unter anderem seine Ehefrau bedroht und einen Polizisten angegriffen haben. Das Hechinger Landgericht hat einen Mann zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Das Landgericht Hechingen hat den 62-Jährigen am Donnerstag zu zwei Jahren Haft verurteilt. Er soll unter anderem seine von ihm getrennt lebende Ehefrau bedroht und Polizisten angegriffen haben.

Benzin in Wohnung verteilt und Balkon angezündet

Obwohl er ein offizielles Kontaktverbot zu seiner Frau hatte, soll er sie belästigt haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. In der Wohnung soll er Benzin verteilt, den Balkon angezündet und Polizisten mit einem Messer in der Hand bedroht haben. Der Angeklagte hatte in der Verhandlung die Vorwürfe zurückgewiesen und teils als Lüge bezeichnet.

Am Ende war das Gericht überzeugt: In zwei Fällen hatte er Polizisten angegriffen, in zwei weiteren sich der versuchten Nötigung schuldig gemacht. Dazu kamen noch Beleidigung und Sachbeschädigung. Das alles hat zu insgesamt zwei Jahren Haft geführt.