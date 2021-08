per Mail teilen

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) auf der B311 gekommen. Laut Polizei hatte ein Autofahrer einem Laster an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Beide Pkw-Insassen wurden verletzt, der Fahrer schwer. Die Bundesstraße war längere Zeit gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.