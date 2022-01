Der Aufwärtstrend der Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockeyliga hält an. Am Freitagabend gewannen die Schwenninger gegen die Kölner Haie 3:2 nach Penalty-Schießen. Es war der fünfte Erfolg nacheinander. Dadurch verbesserten sich die Schwenninger in der Tabelle vom 14. auf den 13. Tabellenplatz.