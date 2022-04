Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey Liga DEL kampflos den Klassenerhalt geschafft. Sie profitierten vom 6:1-Erfolg der Adler Mannheim gegen die Krefeld Pinguine. Krefeld kann wegen der Niederlage an den beiden letzten Spieltagen nicht mehr an den Schwenningern vorbeiziehen. In der DEL gibt es in dieser Saison erstmals nach 16 Jahren eine Abstiegsregelung. Allerdings wollen die Krefelder vor das DEL-Schiedsgericht ziehen.