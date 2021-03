per Mail teilen

In der zweiten Basketball Bundesliga haben die Schwenninger Panthers am Mittwoch gegen Nürnberg mit 88:70 gewonnen. Damit stehen die Schwenninger auf Platz 5 der Tabelle. Schlecht lief es dagegen für die Tübinger Tigers. Sie mussten am Mittwoch gegen Phönix Hagen ihre höchste Saisonniederlage hinnehmen. Die Tigers verloren klar mit 65:91, Tübingen bleibt damit auf dem 12.Tabellenplatz.