Schweine bei Unfall bei Biberach gestorben

Biberach:

Ein Tiertransporter, der mit 108 Schweinen beladen war, ist nördlich von Biberach auf einer Abfahrt der B 30 verunglückt. Ein Teil der Tiere verstarb an der Unfallstelle, der Rest musste nach Polizeiangaben notgeschlachtet werden. Thomas Wagner:

Bis kurz vor 22 Uhr gestern Abend, also rund achteinhalb Stunden, war die Auffahrt auf die B 30 bei Maselheim-Äpfingen, nördlich von Biberach, gesperrt, so die Polizei vergangene Nacht. So lange brauchte die Einsatzkräfte, um den Tiertransporter zu bergen, der in Fahrtrichtung Ulm unterwegs war und aus bislang unbekannter Ursache umgekippt war. Auf drei übereinanderliegenden Ladeflüchen hatte das Fahrzeug insgesamt 108 Schweine transportiert, so ein Polizeisprecher, also deutlich weniger, wie es ursprünglich in ersten Meldungen geheißen hatte. 55 der Schweine verstarben demnach noch an der Unfallstelle. Die anderen 53 Tiere wurden in ein nahegelegenes Schlachthaus gebracht und notgeschlachtet. Der Fahrer des Tiertransporters erlitt schwere Verletzungen. Zudem liefen an der Unfallstelle, so ein Polizeisprecher, etwa 400 Liter Diesel aus. Den vorläufigen Schaden schätzt die Polizei auf 120 000 Euro.