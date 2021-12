Der Schwarzwald-Baar-Kreis hat als erster Kreis im Land die Inzidenzmarke von 1.000 überschritten. Der Landkreis Tuttlingen liegt mit rund 980 Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen nur knapp darunter. Das teilte das Landesgesundheitsamt mit. Demnach wurde für den Schwarzwald-Baar-Kreis am Samstag ein 7-Tages-Inzidenzwert von 1.010 errechnet. In den Nachbarkreisen Zollernalb, Rottweil und Sigmaringen liegen die Werte zwischen 560 und 740, also noch deutlich darunter.