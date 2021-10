Schwarzwald-Baar-Heuberg leuchtet

per Mail teilen

Die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg war am Wochenende in neues Licht getaucht. Eine Aktion für die Wirtschaft, doch zum Beispiel der Fürstlich Fürstenbergischen Schlossgarten wirkte fast mystisch.

Farbig illuminiert wurden zum Beispiel der Rottweiler Wasserturm, in Spaichingen der Dreifaltigkeitsberg und die Stadtkirche Peter und Paul, und in Donaueschingen die Donauquelle.

In Tuttlingen wurden in der ganzen Innenstadt öffentliche Gebäude angestrahlt: Unter anderem die Stadthalle, die Ruine Honberg, das Scala Kinocenter und das Rathaus am Marktplatz.

Licht soll Einheit der Region demonstrieren

Viele Anwohner wurden erst am Abend auf das Farbenspiel aufmerksam. Bei vielen steigerte der Überraschungseffekt das ästhetische Vergnügen. Ziel der Lichteraktion war, die Wirtschaftsregion Schwarzwald-Baar-Heuberg bekannter zu machen, indem man ihre Einheit demonstriert.