Die kleinen Schwäne am Neckarufer sind geschlüpft. Schon seit Wochen beobachten die Rottenburger das Schwanenpaar, wie sie sich beim Brüten abwechseln.

Acht Küken sind es, so Erika Epple. Die Rentnerin passt auf die Tiere auf. Am Samstag seien die Kleinen geschlüpft. Ein Gewusel sei das, so Epple. Das Schwanenpaar hatte direkt unter ihrem Fenster ein Nest gebaut und gebrütet. Spaziergänger haben wochenlang das Nest mit den Eiern bestaunt. Und jetzt, wo die kleinen Küken da sind, werde die Aufmerksamkeit nicht nachlassen, vermutet die Rottenburgerin. Sie hat mit den flauschigen Tieren schon Erfahrung: Es ist bereits das zweite Jahr, dass die Tiere bei ihr am Haus nisten.