Die jüngst geschlüpften sechs Schwanenküken erfreuen viele Passanten am Rottenburger Neckar. Doch die Kleinen waren in Lebensgefahr. Sie waren in einen Seitenkanal geschwommen. Dort schnitt ihnen ein Rohr den Rückweg ab. Aber alles ging gut aus. Laut Polizei halfen Beamte den Schwanenbabys mit Brettern und einer Schneeschaufel über das Rohr hinweg zurück in den Neckar und zu den Eltern.