Viele ältere Menschen leiden oft unter Einsamkeit. Der Landesseniorenrat Baden-Württemberg möchte deswegen am 5. September an vielen Orten öffentliche Sitzbänke in "Schwätzbänkle" umwandeln. Ziel ist es, Senioren die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen, sagte Eckart Hammer, der Vorsitzende des Landesseniorenrates aus Reutlingen dem SWR. Die Umwandlung sei einfach. Man brauche nur ein Pappschild anzubringen, das dann als Einladung für alle zum Reden und Zuhören verstanden werden kann.