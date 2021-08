Normalerweise verfängt sich auf einem Fußballplatz das Runde im Eckigen. Auf den Fußballplätzen hinter dem Reutlinger Kreuzeiche-Stadion gerieten am Freitagabend jedoch drei Schwäne in die Maschen des Tornetzes und kamen nicht mehr raus. Passanten alarmierten die Polizei. Laut deren Bericht rückte die auch gleich an und befreite die Pechvögel mit Hilfe der Passanten sowie einer Schere. Die Schwäne nutzen die Fußballplätze immer wieder für Spaziergänge rund um ihren nahegelegenen See, zu dem sie nach der Befreiung unverletzt zurückwatscheln konnten.