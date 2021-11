Schauspielerin Trudel Wulle beigesetzt

Die schwäbische Schauspielerin Trudel Wulle ist tot. Sie starb bereits am Montag vergangener Woche, wie der Bürgermeister an ihrem Wohnort Wildberg im Kreis Calw mitteilte. Die Beisetzung fand in kleinem Kreis statt. Sie wurde 96 Jahre alt. Wulle wuchs in Heilbronn auf, wo ihre Eltern 1944 bei einem Luftangriff ums Leben kamen. Sie gehörte zum Ensemble des Volkstheaters in Stuttgart und spielte über Jahrzehnte in den im SWR-Studio Tübingen produzierten schwäbischen Hörspielen und Sketchen mit, oft an der Seite ihres Ehemanns Walter Schultheiß. Begonnen hat ihre Karriere am Theater. Auch im SWR Fernsehen war sie oft zu sehen, etwa in der Serie "Laible und Frisch" oder auch im ARD-Tatort.