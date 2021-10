Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte wollen Fasnet wieder größer feiern

per Mail teilen

Nachdem die vergangene Fasnet stark von der Coronapandemie gebeutelt war, wollen die Närrinnen und Narren kommende Saison wieder feiern und zum Kulturerbe zurückkehren. Das ist das Ergebnis eines Treffens der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte am Wochenende. Mit dem Land Baden-Württemberg sollen noch im Laufe dieses Monats Gespräche geführt und Konzepte erarbeitet werden, so Präsident Roland Wehrle. Die Impfquote und das derzeitige Infektionsgeschehen würden den 68 Zünften Mut machen. Auch die geplanten Landschaftstreffen in Saulgau und Schömberg sollen stattfinden.