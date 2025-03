Zwei Tage haben sie noch, die Narren. Wo jetzt welche sind, wird gefeiert. In vielen Orten zwischen Ravensburg, Rottweil und Alb hat die Fastnacht jetzt ihre Höhepunkte.

In Schramberg (Kreis Rottweil) ist kurz nach 13.00 Uhr der Startschuss für die da-Bach-na-Fahrt gefallen. Dann wurden die ersten Zuber zu Wasser gelassen. In aller Ruhe konnte man sie allerdings schon vorher beim sogenannten Zuber-Umzug begutachten.

Damit die Zuber auch gut in die Schiltach gelangen, hilft die Feuerwehr. Die ist auch zur Stelle, wenn einer der Zuber kentert. Auf die gekenterte Besatzung – wie auch auf alle anderen Bach-na-Fahrer - wartet am Ende ein Heißgetränk zum Aufwärmen. Etwa 30.000 Zuschauer haben in diesem Jahr die Bach-na-Fahrt vom Ufer aus genossen.

In Hechingen ziehen Lumpen um die Häuser

Termine, Pflichten, Hausaufgaben? In Hechingen (Zollernalbkreis) heute Fehlanzeige. Denn beim Lumpenmontag lebt man zwanglos in den Tag hinein, trägt die alten Klamotten und zieht mit anderen Lumpen fröhlich um die Häuser. Wer will, verkleidet sich, kommt in die Stadt und ist dabei. Eine echte Straßenfasnet, die man mit der "Original Hechinger Lumpenmusik" auch hören kann. Und der Proviant der Lumpen - ob flüssig oder fest - wird natürlich auch verteilt.

Sonne auch beim Narrensprung in Rottweil

Pünktlich mit dem Acht-Uhr-Schlag ging´s los: Vier Reiter hoch zu Ross reiten durchs historische Schwarze Tor. Damit kann der traditionsreiche Rottweiler Narrensprung beginnen. Auch der darauf folgende, über drei Meter hohe Fasnetsengel hat die vielen Zuschauer wieder begeistert. Sie klatschen, jubeln, lachen. Es sind die alten und beliebten Rituale: die Peitschen "klepfen", der Federahannes springt mit seinem hohen Stab, das Geschell sorgt für die akustische Kulisse. Über zweitausend Narren sind in Rottweil dabei, und sie haben den ganzen Tag über die unzähligen Besucher bei bestem Wetter unterhalten.

Mit einem Kanonenschlag hat am Vormittag in Ravensburg der große Umzug begonnen. „Kolba hoch – Verio“ riefen die Närrinnen und Narren bei strahlendem Sonnenschein. Viele hatten sich schon vor dem Umzug in einer der Gaststätten in Stimmung gebracht. Eingeladen hatte die Ravensburger Schwarze Veri Zunft: 63 Narren- und Musikgruppen waren mit dabei. Knapp drei Stunden zogen sie durch die Stadt. Dazu kamen tausende Zuschauerinnen und Zuschauer.

Auch Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) bot eine prächtige Kulisse für die tausenden Närrinnen und Narren aus der Region Bodensee-Oberschwaben. Entsprechend viel Publikum sah dem närrischen Treiben zu. Der Umzug durch die Straßen der historischen Altstadt mit ihren bunten Häuserfassaden gilt als ein Highlight in der Gegend.

Auch aus Lindau sind die Narren nach Wangen im Allgäu gekommen. SWR Thomas Wagner

So, jetzt aber: raus auf die Gass! In Gammertingen (Kreis Sigmaringen) war die Katzenmusik schon am frühen Morgen unterwegs. Rund hundert Narren waren es, die Hemadglonker zum Beispiel oder die Hanswurste mit ihren Saublodern. Weil die Narrenfigur Horige Katz auch Musik macht, war also jede Menge - na klar - Katzenmusik zu hören. Das Wecken am Rosenmontag ist in Gammertingen eine sehr alte Tradition. Die Leute im Ort kennen es also und stellen den Narren gerne was zum Schnabulieren vor die Tür.