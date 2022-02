Geislingen: So kann Prävention gegen sexuellen Missbrauch funktionieren

Immer wieder werden Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche bekannt.Die Diözese Rottenburg-Stuttgart will mit einem Schutzkonzept vorbeugen.

Bis Ende 2023 muss jede katholische Kirchengemeinde und jeder katholische Kindergarten ein ausgearbeitetes Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt vorlegen. So will es die Leitung der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Der Kindergarten des Familienzentrums St. Michael in Geislingen (Zollernalbkreis) integriert bereits Ansätze für die Vorbeugung gegen sexuellen Missbrauch in den Alltag.

Kinder im Kindergarten des Familienzentrums St. Michael in Geislingen SWR Magdalena Knöller

Kindern zeigen, wie Nein-Sagen geht

Erzieherin und Kindergartenleiterin Daniela Hatzenbühler übt zum Beispiel immer mal wieder den Kinderschutz-Rap mit den 5- und 6-Jährigen. Darin geht es darum, "Nein"-Sagen zu lernen. Außerdem sollen die Kinder wissen, dass sie sich Hilfe holen können. Oder sie spricht mit ihnen über ein Kinderbuch, in dem es um das Recht geht, über den eigenen Körper zu bestimmen.

Auf Bildern wie diesem ist klar erkennbar, dass das Mädchen nicht angelangt werden will SWR Magdalena Knöller

An einer Wand im Kindergarten St. Michael hängen Beschwerde-Zettel der Kinder. Eine Collage mit Bildern zeigt, wie man Gefühle unterschiedlich ausdrücken kann. Kinder zu sensibilisieren und zu stärken ist das eine. Aber was ist mit den Erwachsenen?

Erwachsene müssen Verantwortung übernehmen

Daniela Hatzenbühler, die selbst Schulungen für Erzieherinnen und Erzieher zum Thema sexualisierter Gewalt gibt, sagte dem SWR, dass jeder Erwachsene in seinem Arbeitsgebiet und in seinem privaten Umfeld Verantwortung übernehmen muss. Das bedeute auch, dass man sexuellen Missbrauch immer als Möglichkeit mitdenken müsse, wenn man bei Kindern verdächtige Symptome bemerke.

"Wenn man einmal die Kinderschutzbrille aufgesetzt hat, kann man sie nicht mehr absetzen."

Hilft ein Schutzkonzept gegen sexuellen Missbrauch?

Daniela Hatzenbühler hält es für sinnvoll und richtig, dass jede katholische Einrichtung ein Schutzkonzept haben soll. Das dürfe aber nicht im Schrank landen, sondern müsse "gelebt werden", wie sie sagt. Für sie als Kindergartenleiterin heißt das unter anderem: Kinderbücher zum Thema anschaffen, Fortbildungen für alle Kolleginnen und ehrenamtlichen Helfer organisieren und einen Interventionsplan schreiben, der für den Fall der Fälle griffbereit ist. Außerdem möchte Daniela Hatzenbühler, dass sie und ihre Kolleginnen sich immer wieder fragen: Bin ich gerade sensibel für das Thema, höre ich noch genau hin, wenn mir ein Kind etwas sagen will?

Diözese will Betroffene ernstnehmen

Clemens Stroppel, Generalvikar und damit "zweiter Mann" in der Diözese Rottenburg-Stuttgart nach dem Bischof, beschäftigt sich bereits seit einigen Jahren mit sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. Er spricht immer wieder mit Menschen, die von Kirchenleuten missbraucht wurden. Sie sagen ihm klar und eindeutig, dass das, was ihnen als Kindern passiert ist, nicht wieder passieren darf. Diese Bitte sieht er als klaren Auftrag.

Missbrauchsopfer spendet Geld für Präventionsarbeit

Sabine Hesse leitet die Stabstelle Prävention, Kinder- und Jugendschutz des Bischöflichen Ordinariats in Rottenburg. Im Gespräch mit dem SWR berichtete sie von einem Betroffenen, der sie sehr beeindruckt habe. Er habe 5.000 Euro als Anerkennungszahlung für sein Leid von der Diözese bekommen und es "postwendend" zurückgegeben: als Spende für die Präventionsarbeit. Von dem Geld wurden Kisten mit Materialien für Kindergärten gekauft.

"Er sagte: Ich finde es gut, dass Sie das Geld so gezielt im Kindergarten einsetzen, wo ich meine negativen Erfahrungen gemacht habe."

Schutzkonzept regelmäßig auf dem Prüfstand

Sabine Hesse versteht das Schutzkonzept als Prozess und will verhindern, dass es im Schrank landet, wenn die Gemeinden und Kindergärten es bis Ende 2023 erarbeitet haben. Deshalb auch die Maßgabe der Diözese: Alle fünf Jahre muss das Konzept überprüft und überarbeitet werden. Und bei der Erarbeitung und Umsetzung soll darauf geachtet werden, dass alle dafür relevanten Gruppen einbezogen werden, also nicht nur Priester, Pastoralreferenten und andere kirchliche Mitarbeitende, sondern auch Ehrenamtliche, Kinder und Jugendliche.

Der Weg zu individuellen Schutzkonzepten

Im Sommer 2021 legte das Bischöfliche Ordinariat allen katholischen Einrichtungen in Württemberg ein Muster-Schutzkonzept vor, das in Pilotprojekten erarbeitet worden war. Es soll den Gemeinden, Pflegeeinrichtungen und Kindergärten dabei helfen, ein eigenes Schutzkonzept zu erstellen. Bis Ende 2023 haben sie noch Zeit dafür. Diejenigen, die bereits über ein Schutzkonzept verfügen, müssen dieses bis Ende 2024 überprüft und angepasst haben. Das werde kontrolliert, sagt Generalvikar Stroppel.