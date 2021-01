Die Weihnachtsferien sind vorbei und die Schulen starten wieder. Für die meisten gibt es wegen des Lockdowns allerdings nur Fernunterricht. Und der war zunächst sehr holprig.

Das Land nutzt für den Fernunterricht unter anderem die Lernplattform Moodle. Dort gab es landesweit vereinzelt Störungen. Auch Schulen in Tübingen und Rottenburg waren betroffen. So mussten zum Beispiel Video-Schalten an den Rottenburger Schulen, der Gemeinschaftsschule Carl-Josef-Leiprecht und dem Gymnasium St. Meinrad, unterbrochen werden. Alternativ wurden die Aufgaben per Mail verschickt.

Die Gemeinschaftsschule West in Tübingen hat auch eine Oberstufe. Pressestelle GMS West Tübingen

Tübinger Gemeinschaftsschule West mit gutem Start

Auch bei der Gemeinschaftsschule West in Tübingen gab es zunächst Probleme, die aber schnell wieder behoben werden konnten. Grundsätzlich sei der Schulstart an ihrer Schule gut gelaufen, sagt die Rektorin Angela Keppel-Allgaier. Das liege vor allem an der Vorbereitung vergangene Woche. Da habe sie mit den Lehrern viel Zeit verbracht. Von den Schülern seien im Vorfeld viele Emails, Anfragen und Anrufe zum Fernunterricht eingegangen - vom Verlust des Passworts bis zum schlechten WLAN-Empfang. Alles hätte beantwortet werden müssen.

Geduld und Gelassenheit aufbringen

Insgesamt sei ihre Devise für die erste Schulwoche: Viel Geduld und Gelassenheit aufbringen. Außerdem gehe es der Gemeinschaftsschule noch gut, da sie überwiegend auf Fernunterricht setze. Für die Grundschulen sei es schwieriger. Da würde ja erst am Donnerstag entschieden werden, wie es weiter gehe. Denn die Landesregierung warte die aktuellen Infektionszahlen ab, um dann entscheiden zu können, ob sie doch zum Präsenzunterricht wechseln wolle. Keppel-Allgaier hält das für problematisch. Sie fordert von der Landesregierung mehr Flexibilität für die Schulen. Sie sollten selbst entscheiden dürfen, wie sie weitermachen.

Wenig Live-Unterricht in Grundschulen

An den meisten Schulen im Zollernalbkreis wird laut dem Leiter des Staatlichen Schulamts Albstadt, Gernot Schultheiß, Lernmaterial per E-Mail oder Post verschickt. Lehrer und Schüler stünden aber in regelmäßigem direkten Kontakt. Die Lehrer seien während der Unterrichtszeiten erreichbar, auch wenn kein Präsenzunterricht stattfindet. Lehrer der Balinger Längenfeldschule und der Grundschule Hechingen beispielsweise rufen ihre Schüler zudem einmal in der Woche an, heißt es aus den Rektoraten. Für Live-Unterricht per Video würden vor allem Laptops für Lehrer fehlen. Zudem hätten viele Lehrkräfte und auch die Schüler noch nicht ausreichend Erfahrung im Umgang mit Internetplattformen und Lern-Apps.