Am Montag hat in Baden-Württemberg die Schule wieder begonnen. Im Regierungsbezirk Tübingen fehlen teilweise noch Lehrer - auch in den Kreisen Zollernalb und Sigmaringen.

Ab sofort gelte wieder die Präsenzpflicht für alle, so Regierungspräsident Klaus Tappeser. Um Coronainfektionen zu vermeiden, müssten Abstands- und Hygieneregeln beachtet werden. Schülerinnen und Schüler werden immer in denselben Gruppen unterrichtet, um Kontaktketten besser nachverfolgen zu können. Außerhalb des Unterrichts und auf dem Pausenhof müssen die Schülerinnen und Schüler Masken tragen. In den Kreisen Tübingen, Reutlingen, Zollernalb und Sigmaringen sei man gut vorbereitet, so Tappeser.

Ausnahmen mit Attestpflicht

Auch Lehrerinnen und Lehrer müssen wieder körperlich präsent im Unterricht sein. Es sei denn, sie gehören zu den rund sechs Prozent der Lehrkräfte im Regierungsbezirk, die zur Risikogruppe zählen oder schwanger sind. Eigentlich habe man genügend finanzielle Mittel vom Kultusministerium, um Ersatzlehrkräfte einzustellen, so Tappeser. Das Problem sei, dass es nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer auf dem Markt gebe.

Viele Lehrerstellen unbesetzt

Besonders eng würde man schon seit Jahren in den Kreisen Zollernalb und Sigmaringen planen. Nicht erst seit Corona. Auch dieses Jahr konnten nicht alle Lehrerstellen besetzt werden, so Gernot Schultheiß, Leiter des Staatlichen Schulamts in Albstadt. Für etwa 40 Stellen, vor allem in den Grundschulen, suche man noch Personal. Schultheiß zeigt sich aber zuversichtlich: Man könne mit der Schule starten und zumindest in den ersten Schulwochen sollte alles klappen. Dann würde sich zeigen, ob es coronabedingt weitere Ausfälle gebe, so Schultheiß.