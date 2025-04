Die Zukunft einer Werkrealschule in Albstadt-Onstmettingen steht auf der Kippe. Die Stadt will sie schließen, weil das Schulhaus zu marode ist. Jetzt wehren sich Eltern.

Die Schillerschule im Albstädter Stadtteil Onstmettingen (Zollernalbkreis) ist eine Grund- und Werkrealschule. Rund 360 Kinder und Jugendliche werden hier unterrichtet. Doch die Schule soll geschlossen werden. Das hat die Stadtverwaltung in einer Ortschaftsratssitzung Anfang April angekündigt. Denn das Gebäude muss von Grund auf saniert werden. Laut einem Bericht der Gebäudestandsoptimierung (GBO) Albstadt müssen Wände, Decken und Böden neu gemacht werden. Außerdem gäbe es Mängel im Brand- und Erdbebenschutz sowie in der Energetik.

Nach groben Berechnungen des GBO würde eine Generalsanierung bis zu 14,5 Millionen Euro kosten. In ihrer Sitzungsvorlage plädiert die Stadtverwaltung daher dafür, die Werkrealschule zum Schuljahr 2028/29 zu schließen. Die Schülerinnen und Schüler würden in umliegenden Haupt- und Realschulen unterkommen, etwa in Ebingen oder Tailfingen. Die Grundschule in Onstmettingen befindet sich in einem anderen Gebäude und kann nach Angaben der Stadt Albstadt bleiben.

Onstmettinger kämpfen für Schule

In Onstmettingen stoßen diese Pläne auf Widerstand. Seit die drohende Schulschließung bekannt ist, hat sich dort ein Aktionsbündnis gegründet. Die vier Initiatoren, deren Kinder auch auf der Schillerschule sind oder waren, fordern auf ihrer Internetseite "den uneingeschränkten Erhalt der Grund- und Werkrealschule Schillerschule in Onstmettingen".

In einem Schreiben liefern sie dafür mehrere Gründe. Man erkenne an, dass die Stadt Albstadt in starken finanziellen Problemen stecke, heißt es. Allerdings solle nicht an der Bildung gespart werden. Die Schillerschule ist die einzige weiterführende Schule in Onstmettingen. Eine Schließung wäre für den Ortsteil ein "großer Verlust". Sie appellieren an die Stadt Albstadt: "Kein Ortsteil darf benachteiligt werden!" Vergangenen Mittwoch hat das Bündnis eine Petition ins Internet gestellt. Nach fünf Tagen sind 650 Unterschriften eingegangen.

Zukunft der Schillerschule weiter ungewiss

Noch ist das Urteil über die Schillerschule nicht gefallen. Eine Abstimmung hat der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung vertagt. Für das Aktionsbündnis jedenfalls geht die Arbeit jetzt erst richtig los. Zwei der Mitglieder, Sven Bayer und Michael Eichenauer, haben dem SWR gesagt: Sie wollen einen Weg finden, die Schillerschule zu erhalten. Wenn sie sich mit allen Beteiligten besprochen haben, wollen sie mit der Stadt ins Gespräch gehen. Ein Angebot von Oberbürgermeister Roland Tralmer (CDU) hätten sie schon bekommen.