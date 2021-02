Kaum ein Thema wird in der Corona-Krise so kontrovers diskutiert wie das Thema Schule. Was bedeutet die Ausnahmesituation für die Betroffenen? Das SWR Studio Tübingen fragt nach.

Montagmorgen, 22. Februar 2021: wie in vielen Schulen im Land hat auch an der Gemeinschaftsschule West in Tübingen der Präsenzunterricht begonnen. Am Eingang der Schule steht ein Tisch mit Röhrchen und Formularen. Dort können Lehrkräfte und Schüler*innen Corona-Schnelltests machen. Auf dem Schulhof sitzen vier Mädchen an der Sonne. Sie lachen, schwatzen und essen ihr Pausenbrot. Es fühle sich gut an, nach so einer langen Zeit wieder in der Schule zu sein und andere Menschen zu sehen. Die meisten Schüler*innen wünschen sich, dass dieser Zustand so bleibt.

"Ich hoffe, dass es so bleibt. Das mit dem Homeschooling war für die Prüfungsklassen nicht so gut. Die meisten Sachen muss man sich selber beibringen." Schülerin Laura

Auch Jessica Schock, die Deutsch und Englisch unterrichtet, freut sich, dass sie wieder in der Schule unterrichten kann. Sie weiß natürlich um die Vorteile des Präsenzunterrichts. Man arbeite ganz anders und es sei einfach schön, die Kinder wieder zu sehen. Ihre Kollegin Katharina Engelmann hatte ebenfalls einen guten ersten Eindruck. Viele Schüler*innen hätten sich aber auch gut mit dem Fernunterricht arrangiert.

Nur ein Stück Normalität

Die Schulleitung hat viel organisiert und der Start hat zumindest an dieser Tübinger Schule gut funktioniert. Und so sehr sich man sich über ein Stück Normalität freut, so sehr ist auch das Virus mit im Boot. Hunderte Schüler*innen fehlen noch. Die Schüler*innen, die da sind, tragen Masken und im Klassenzimmer stehen weniger Tische. Abstand halten und Hände waschen gehören zum Schulalltag.

Langzeitprojekt des SWR

In einem Langzeit-Projekt des SWR Studio Tübingen wird künftig immer wieder nachgefragt: Wer darf in die Schule, wer nicht? Welche Ängste haben die Schüler*innen, welche Sorgen die Eltern, wie groß ist die Belastung der Lehrkräfte? Schüler*innen, die einen mittleren Schulabschluss anstreben, kommen genauso zu Wort wie auch Schüler, die sich auf das Abitur vorbereiten.

Regelmäßige Berichte im Radio, Fernsehen und Online

Mindestens einmal im Monat berichten die Reporter*innen aus dem Studio Tübingen, online auf swr.de/tuebingen und im SWR Fernsehen in der Landesschau über den Schulalltag an der Gemeinschaftsschule West.