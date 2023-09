per Mail teilen

In Dettenhausen im Kreis Tübingen sind zwei Kinder und ein Motorradfahrer durch einen Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Mädchen waren auf dem Weg zur Schule.

Drei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls in Dettenhausen (Kreis Tübingen). Eine 76-jährige Autofahrerin war Dienstagmorgen laut Polizei mit ihrem Auto gegen eine Absperrung an einer Baustelle gekommen. Als sie wieder einscheren wollte, stieß sie mit einem Motorradfahrer zusammen.

Achtjährige Schulkinder angefahren

Dieser kollidierte mit zwei Schulkindern. Die beiden acht Jahre alten Mädchen stürzten daraufhin in eine etwa ein Meter tiefe Baugrube. Die Mädchen und der Motorradfahrer wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Laut Polizei erlitt die 76-jährige Autofahrerin einen Schock. Nun ermittelt die Verkehrspolizei den genauen Unfallhergang. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde auch ein Gutachter eingeschaltet.