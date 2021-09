Schule beginnt in Präsenz und mit neuen Aufgaben

Unterricht im Klassenzimmer, das sei wirklich wichtig, betont das Schulamt zum anstehenden Schulanfang. Man müsse Versäumtes nachholen und wieder soziales Miteinander üben.

Regierungspräsident Klaus Tappeser gibt sich optimistisch: An den Schulen im Regierungsbezirk Tübingen könne mit den neuen Regelungen jetzt wieder Normalität einkehren, sagte er zum Schulstart am Montag. Schließlich seien 90 Prozent der Lehrkräfte geimpft. Außerdem: Erkrankt ein Schüler an Covid 19, muss künftig nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne. Von besonderer Bedeutung sei, dass die Schüler behutsam und altersentsprechend an die Anforderungen des Schulalltags herangeführt werden, heißt es in einer Mitteilung des Staatlichen Schulamts im Regierungsbezirk Tübingen.

Nach dem Lockdown, in der vierten Welle: Das Regierungspräsidium Tübingen hofft, dass durchgängig Präsenzunterricht möglich sein wird. dpa Bildfunk Jens Büttner

Im neuen Schuljahr soll es zunächst eine Phase des Ankommens geben, in der das soziale Miteinander gefördert wird. Es seien oft emotionale Herausforderungen, die man genauso beachten müsse wie die Lernsrückstände, die es wegen der Pandemie bei vielen Schülern auszugleichen gilt.

Protokoll über erreichten Lernstand

Was den Lernstoff angeht, sollten die Lehrerinnen und Lehrer am Ende des vergangenen Schuljahrs genau erfassen, wie weit sie mit dem Lernstoff ihrer Klassen gekommen sind. Die Lehrkräfte, die jetzt ein Klasse übernehmen, haben somit Informationen, welche Bildungsplan-Inhalte im zurückliegenden Schuljahr nicht vertieft behandelt wurden. In den ersten Schulwochen soll zudem der individuelle Lernstand der Schüler erhoben werden, damit der Förderbedarf erkennbar wird. Nach Angaben des Schulamtes stellt das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg den Lehrkräften dafür diagnostische Verfahren für die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch zur Verfügung. Zum Aufholen der Lernrückstände stellt dann das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Instrumente, Materialien und Fortbildungen bereit.

Lehrermangel auf der Alb

"Es gilt weiterhin, dass die Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg und Tübingen bei den jungen Einsatzkräften sehr beliebt und gut zu versorgen sind. In den übrigen Landkreisen gestaltet sich die Lehrerversorgung schwieriger."

Insbesondere im ländlichen Raum in den Landkreisen Zollernalb, Alb-Donau und Reutlingen gibt es Probleme, die Schulen ausreichend mit Lehrkräften zu versorgen. Deswegen wird an Grundschulen auf der Schwäbischen Alb weiter Unterricht ausfallen, so der Tübinger Schulamtsdirektor Roland Hocker. Um den Mangel abzuschwächen, ermöglicht das Land auch in diesem Jahr wieder die Einstellung von Gymnasiallehrern an den Grundschulen. Im Regierungsbezirk Tübingen konnten auf diesem Weg vier Stellen besetzt werden. In anderen Landkreisen wurden auch Lehrende ohne eine entsprechende Ausbildung eingestellt, um Unterrichtsversorgung stabilisieren zu können. Über 800 Arbeitsverträge kamen so zum neuen Schuljahr zustande.