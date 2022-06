Die Gemeinde Waldachtal (Kreis Freudenstadt) lässt künftig die Schulhöfe in Waldachtal und im Teilort Salzstetten mit Videokameras überwachen. So sollen Einbrüche und Vandalismus verhindert werden. Die Videokameras auf dem Waldachtaler Schulgelände würden gerade aufgebaut. Dann könne die Überwachung starten, sagte Bürgermeisterin Annick Grassi auf Anfrage des SWR. Eingeschaltet würden sie erst nach Schulschluss. Hauptgrund für die Überwachung seien Einbrüche in der Vergangenheit. Die Kameras sollen abschrecken oder Beweise liefern. Außerdem wird das Schulgelände abends und am Wochenende oft vermüllt. Laut der Bürgermeisterin ist es ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche, den sie weiter offen, aber sauber halten will. Auch die Grundschule Salzstetten soll demnächst Kameras bekommen.